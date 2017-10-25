В Серове после крупного пожара прошло экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям

На заседании обсуждались вопросы расселения погорельцев, оказание помощи и выплата компенсаций родственникам пострадавших. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Серове в результате пожара в пятиквартирном муниципальном одноэтажном жилом доме минувшей ночью погибли пять человек. Днём в городской администрации прошло экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС), сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

На заседании обсуждались вопросы расселения погорельцев, оказание помощи и выплата компенсаций родственникам пострадавших.

В ходе заседания врио начальника ГУ МЧС России по региону Виктор Теряев обратил внимание на необходимость принятия дополнительных мер по предупреждению пожаров. Одной из причин трагических последствий возгорания стало его позднее обнаружение. Проблему смогла бы решить установка пожарных извещателей с GSM-модулем, который автоматически передаёт сигнал о случившемся на пульт в диспетчерскую.

В рамках заседания КЧС принято решение определить категории населения, нуждающегося в установке извещателей, и установить приборы в жилых домах. Участники заседания также договорились проводить совместные межведомственные рейды по жилому сектору и акции по обучению правилам пожарной безопасности в образовательных учреждениях.

Напомним, огонь на площади 120 кв. метров на улице Сосьвинской тушили 14 спасателей с помощью четырёх единиц спецтехники. Звенья газодымозащитной службы на руках вынесли через окна пять человек, ещё восемь жильцов эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных.