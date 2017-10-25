«Титановая долина» перейдёт в режим свободной таможенной зоны 1 ноября

Режим свободной таможенной зоны в ОЭЗ «Титановая долина» начнёт действовать с 1 ноября. Резиденты перестанут платить НДС.

Как сообщает областной департамент информполитики, после начала работы Верхнесалдинского таможенного поста в «Титановой долине» у резидентов появится возможность использовать льготы свободной таможенной процедуры. В том числе компании перестанут платить НДС и пошлины на ввоз иностранного оборудования и сырья на территорию особой экономической зоны.

Отмечается, что первыми, кто воспользуется льготами, станут АО «Урал Боинг Мануфактуринг» и ООО «Зибус». В начале следующего месяца они начнут ввоз производственного оборудования.

Помимо льгот, для резидентов свердловской ОЭЗ предусмотрена двухпроцентная ставка налога на прибыль в течение 10 лет после получения прибыли, а также нулевые ставки налогов на имущество, землю и транспорт.