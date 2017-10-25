Уральские отделения Почты России оборудуют видеокамерами

Записывающие устройства установят в 20 наиболее крупных отделениях почтовой связи Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Фото: Владимир Мартьянов

На Урале в отделениях Почты России внедряется система видеонаблюдения. Запись будет производиться с помощью IP-камер.

Как сообщает пресс-служба Почты России, записывающие устройства установят в 20 наиболее крупных отделениях почтовой связи Екатеринбурга и Нижнего Тагила. При этом самые первые видеокамеры поставят на почтамтах Челябинска, Тюмени и Ямала. Ожидается, что техническое нововведение позволит контролировать работу отделения связи и уровень клиентского потока в режиме реального времени.

По словам директора уральской Почты России Дмитрия Киселёва, в период наступающего высокого сезона полученные в режиме онлайн данные позволят оперативно корректировать работу отделений и в случае необходимости направлять дополнительных сотрудников для обслуживания клиентов.

Отмечается, что запись будет вестись в высоком разрешении с качеством изображения формата HD. Все записи будут храниться с использованием облачных технологий, что даёт возможность круглосуточного доступа к видео, в то числе и при помощи мобильного приложения.