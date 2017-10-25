В Екатеринбурге Макаровский мост второй раз проверят на прочность

Мост проверят с помощью рельсового транспорта. Фото: Павел Ворожцов

На днях в Екатеринбурге пройдёт второй этап испытаний на прочность Макаровского моста. При успешном завершении испытаний, на мосту возобновится трамвайное движение.

Как сообщается на сайте мэрии Екатеринбурга, в этот раз сооружение будет проверяться с помощью рельсового транспорта.

Напомним, что первые испытания прошли 22 октября, когда мост проверяли пневмоколёсным транспортом, после чего было дано положительное заключение на движение автомобилей.

Отмечается, что в этот раз для проверки моста будет запущен специальный трамвай, нагруженный песком. В это время специалисты снимут показания. После того, как будет дано положительное заключение, трамвайное движение возобновится. Вначале будет курсировать маршрут № 21, после установки специального оборудования, обеспечивающего реверсивное движение (ориентировочно через месяц), запустят трамвай № 3. Семь других трамваем пока будут ездить по временной схеме, работающей в данный момент.

Напомним, что после реконструкции, Макаровский мост был открыт вчера.