Свердловские журналисты избрали делегатов на XII съезд СЖ России

На XII Очередном отчётно-выборном съезде Союза журналистов России прессу Среднего Урала будут представлять 24 человека. Такое решение принято сегодня в Екатеринбурге на XXI Внеочередной конференции Свердловского творческого союза журналистов (СТСЖ).

По словам председателя СТСЖ Александра Левина, на состоявшемся 24 сентября 2017 года в Дагомысе заседании Федеративного совета СЖ было решено провести XII съезд Союза журналистов России на три месяца раньше намеченного ранее срока: не в марте будущего года, а 25 ноября 2017 года.

Одним из наиболее резонансных вопросов в повестке дня предстоящего съезда станет избрание новых руководящих органов Союза журналистов России.