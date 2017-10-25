НОВОСТИ

Общество 25 октября 2017, 15:28

Свердловские журналисты избрали делегатов на XII съезд СЖ России

На XII Очередном отчётно-выборном съезде Союза журналистов России прессу Среднего Урала будут представлять 24 человека. Такое решение принято сегодня в Екатеринбурге на XXI Внеочередной конференции Свердловского творческого союза журналистов (СТСЖ).

По словам председателя СТСЖ Александра Левина, на состоявшемся 24 сентября 2017 года в Дагомысе заседании Федеративного совета СЖ было решено провести XII съезд Союза журналистов России на три месяца раньше намеченного ранее срока: не в марте будущего года, а 25 ноября 2017 года.

Одним из наиболее резонансных вопросов в повестке дня предстоящего съезда станет избрание новых руководящих органов Союза журналистов России.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области


НОВОСТИ

Читать все новости