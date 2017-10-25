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Культура 25 октября 2017, 15:24

48% россиян высказались против запрета "Матильды"

ВЦИОМ провёл опрос, посвящённый скандальному фильму "Матильда". Несмотря на то, что большинство россиян не поддерживает художественные произведения, оскорбляющие чувства верующих, за запрет "Матильды" высказались лишь 17% респондентов. 

48% не одобрили призывы к запрету, ещё 35% затруднились с ответом. При этом радикальных настроений не было отмечено и по отношению к ярым противникам фильма: предложение лишить Наталью Поклонскую депутатского мандата в связи с её действиями против фильма поддержали только 22%. 48% высказались против этой меры, 30% не имеют конкретного мнения. 

Добавим, что общественный резонанс вокруг произведения сыграл для его пиар-кампании неплохую роль: 37% из желающих посмотреть "Матильду" признались, что захотели отправиться в кино именно благодаря разыгравшимся вокруг киноленты скандалам. Всего о планах посмотреть фильм заявили 30% россиян. 

Добавим также, что на момент проведения опроса 39% россиян в принципе не слышали о данном фильме. 

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Областная газета Свердловской области


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