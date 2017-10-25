Свердловские пригородные поезда 30 октября будут курсировать с опозданиями

Задержка в пути составит от 11 минут до получаса. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области на один день меняется расписание движения пригородных поездов. Задержка в пути составит от 11 минут до получаса.

Как сообщает пресс-служба Свердловской пригородной компании, 30 октября в связи с проведением ремонтных работ на железнодорожных путях ряд поездов будут курсировать с задержками.

Изменения в расписании коснутся следующих пригородных поездов (время местное):

- Поезд № 6714 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Богданович отправится в путь по расписанию, в 14:58, и прибудет на станцию Богданович с опозданием на 14 минут, в 17:09;

- Поезд № 6715 сообщением Богданович - Екатеринбург-Пассажирский отправится позднее обычного на 11 минут, в 17:21. Прибытие на станцию Екатеринбург-Пассажирский состоится с опозданием на 32 минуты, в 19:51;

- Поезд № 6703 сообщением Ощепково – Богданович — Екатеринбург-Пассажирский отправится по расписанию, в 16:47. Задержка в пути составит 17 минут: прибытие на конечную станцию ожидается в 20:54;

- Поезд № 6763 сообщением Баженово – Екатеринбург-Пассажирский отправится по расписанию, в 16:21, а в Екатеринбург приедет на 16 минут позднее обычного - в 17:54;

- Поезд № 6716 сообщением Екатеринбург-Пасс – Богданович – Каменск-Уральский отправится в 18:08 (позднее на 16 мин.), прибытие на станцию Каменск-Уральский ожидается в 21:27 (позднее на 30 мин.);

- Поезд № 6745 сообщением Богданович – о.п. Рефтинская отправится с опозданием на 25 минут в 20:35 и прибудет на о.п. Рефтинская в 22:10 (позднее на 25 мин.);

- Поезд № 6766/6765 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Изумруд отправится по расписанию в 19:04. Прибытие на станцию Изумруд ожидается с опозданием на 14 минут, в 21:30.