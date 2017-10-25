Вода в городском пруду Екатеринбурга поднимется на прежний уровень до конца недели

Поднятие уровня воды в пруду не помешает дальнейшим работам по реконструкции Макаровского моста. Фото: Павел Ворожцов

В городском пруду Екатеринбурга начала прибывать вода. Ожидается, что она вернётся на прежний уровень уже до конца этой недели.

Как рассказали «ОГ» в пресс-службе администрации Екатеринбурга, накануне комитет благоустройства в плановом режиме начал поднимать уровень воды в городском пруду. За минувшие сутки вода прибыла на метр. Ожидается, что уже в концу этой недели водоём примет свой первоначальный вид: уровень воды в нём будет таким же, как до спуска перед началом ремонта Макаровского моста.

По словам собеседника издания, поднятие уровня воды в пруду не помешает дальнейшим работам по реконструкции сооружения.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», воду в городском пруду спустили в июле этого года для проведения реконструкции Макаровского моста. За то время, пока водоём обмельчал, горожане уже успели выйти на субботник и убрать мусор со дна и берегов.

Отметим также, что в ближайшее время на обновлённом Макаровском мосту пройдёт второй этап испытаний на прочность. На этот раз сооружение будет проверяться с помощью рельсового транспорта. При успешном прохождении теста на мосту возобновится трамвайное движение.