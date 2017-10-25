Гостиницы с призраками - лучшее место для остановки в канун Дня всех Святых. Фото: Алексей Кунилов

В преддверии Хэллоуина отельеры составили ТОП гостиниц с призраками. Гостям обещают потусторонние стуки в дверь, странные сияния и прочие сюрпризы от бестелесных жильцов с драматичными судьбами.

Хит-парад жутких отелей, составленный экспертами Hotels.com, возглавил замок Ballygally в Северной Ирландии. По поверьям, в замке обитают три дружелюбных призрака и дух жены первого владельца - Изабеллы Шоу, который любит развлекаться, зловеще стуча по ночам в двери номеров.

На втором месте - отель Bourbon Orleans в Новом Орлеане. В прошлом в его здании располагались Орлеанский бальный зал и театр, а некоторое время спустя - монастырь. Таким образом, легендам о проведениях уже более двухста лет. Добавим, что Bourbon Orleans является ключевой остановкой пешеходной экскурсии «Новый Орлеан и призраки».

Бутик-отель Burchianti во Флоренции сочетает красивейшие интерьеры и жуткие предания о запертых в его стенах душах мертвецов. Как говорят постояльцы, здесь можно наткнуться на кого угодно - на призрак ребёнка, вяжущей в кресле женщины, окутанного розоватым сиянием старика и даже горничной в своём собственном номере. В прошлом году одного из призраков даже удалось запечатлеть на камеру. Атмосферности зданию, занявшему третье место, добавляют оригинальные исторические росписи 16 века.

Обладатель четвёртого места, замок-отель Toftaholm Herrgård в Швеции, встречает гостей необъяснимыми явлениями и странными звуками. Говорят, что по нему бродит призрак крестьянского парня, повесившегося в 14-м веке из-за любви к дочери барона, который владел этим поместьем.

Пятым стал The Russell в Австралии. Он расположен в современном модном районе, известном как The Rocks - эта часть города всегда привлекала жутких персонажей и беспокойных моряков. Призрак одного из них, по слухам, всё ещё бродит в комнате №8.

Замыкает рейтинг британский The Mermaid Inn. В этом старинном и причудливом отеле есть даже своя "Комната привидения". Постояльцы, в том числе знаменитости, признаются, что не раз просыпались ночью от таинственного шума.