На Среднем Урале сотрудники Госавтоинспекции вместе с судебными приставами ловят на дорогах должников

Очередной рейд был проведён на 9-ом км автодороги Екатеринбурге - аэропорт Кольцова. Фото: пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Совместные рейды Госавтоинспекции и службы судебных приставов проводятся в разных городах и районах Свердловской области. Очередной рейд был проведён в Екатеринбурге.

Как сообщает отделение пропаганды Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, на 9-м км автодороги Екатеринбург - аэропорт Кольцово была проведена проверка автоводителей на наличие задолженностей по оплате штрафов за нарушения ПДД, а также долгов по алиментам, кредитам, налогам и на услуги ЖКХ.

За два часа сотрудники ДПС специализированной роты УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области совместно с судебными приставами остановили и проверили 30 водителей, пятеро из которых числились в базах должников. Всем автолюбителям были выданы требования о погашении задолженности.