11-летний екатеринбуржец помогает полиции бороться с преступностью

В благодарность полицейские подарили талантливому ребёнку новый конструктор. Фото: Евгения Скачкова

11-летний екатеринбуржец Илья Шарков внёс собственный вклад в борьбу с мошенниками, грабителями и ворами. Школьник с помощью конструктора "LEGO" снял и смонтировал мультфильм о том, как не стать жертвой злоумышленников, находясь у себя дома.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, юный житель Берёзовского давно увлекался конструктором и не раз составлял сценарии из большого количества элементов. К созданию профилактического ролика он подошёл серьёзно - отснял более ста фото, собрав их в сюжет с "ожившими" героями. Посмотреть результаты его трудов можно здесь.

Лично поощрить талантливого ребёнка приехали начальник отдела полиции Берёзовского Сергей Матвиенко, член Общественного совета при ОМВД Андрей Теребенин, председатель Совета ветеранов Алексей Глушков и съёмочная группа пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области. Юному режиссёру подарили новый конструктор - "творить во благо своих земляков", как отметил руководитель пресс-службы Валерий Горелых.

Помимо увлечения съёмками, Илья Шарков учит два иностранных языка, играет на саксофоне, мечтает заняться фехтованием и уже успел сняться в короткометражном музыкальном фильме Сергея Пантыкина «Фанатка».