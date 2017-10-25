Жителям Екатеринбург предложили ударить велопарадом по инсультам

Мероприятие пройдёт при любой погоде. Фото: Городской центр медицинской профилактики

Жителям Екатеринбурге предложили поучаствовать в оздоровительной велопрогулке, приуроченной к «Всемирному дню борьбы с инсультами». Мероприятие пройдёт при любой погоде.

Как сообщают в Городском центре медицинской профилактики, социально-оздоровительная акция под название «Велопарад» пройдёт 28 октября в одном из районов города. Сбор любителей зимних велосипедных прогулок намечен на 10:00 в парке «Таганская слобода». Сам заезд начнётся в 11:00.

«Всемирный день борьбы с инсультом» отмечается ежегодно 29 октября. Праздник был установлен Всемирной организацией по борьбе с инсультом в 2006 году. Как отмечают организаторы велопробега, уровень смертности от инсульта в России один из самых высоких в мире и составляет 175 смертей на каждые 100 тысяч человек. Врачи называют пешие и велосипедные прогулки одним из самых эффективных мер профилактики инсульта.

Отметим, что на этой неделе в Екатеринбурге установился снежный покров. По прогнозам синоптиков, 28 октября в городе ожидается облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура воздуха ночью опустится до -4, -6 градусов, а днём потеплеет до 0, -2. По словам организаторов акции, велопробег состоится даже несмотря на морозную снежную погоду.