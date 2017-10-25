Над Краснотурьинском и Каменском-Уральским на несколько дней повиснет смог

Уральские синоптики выступили с экстренным предупреждением о смоге. Фото: Александр Зайцев

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Уральские синоптики выступили с экстренным предупреждением о смоге. В зоне риска оказались Краснотурьинск и Каменск-Уральский.

Как сообщает пресс-служба Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в городском округе Краснотурьинск неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе метеорологические условия будут сохраняться с 20:00 25 октября до 20:00 28 октября. В округе объявлено предупреждение первой степени опасности.

Для города Каменска-Уральского предупреждение синоптиков о смоге разбито на два этапа. С 20:00 25 октября до 20:00 26 октября ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности. С 20:00 26 октября до 20:00 28 октября, в связи с повышенными концентрациями, будет объявлена вторая степень опасности

Отмечается, что случаев задымлённости атмосферы и появления несвойственного воздуху запаха, государственными метеостанциями на территории Свердловской области в текущий период не зафиксировано.