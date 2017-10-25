НОВОСТИ

Общество 25 октября 2017, 17:33

В Среднеуральске прокуратура добилась увольнения чиновника из горадминистрации

Суд

Прокуратура добилась от мэрии точного соблюдения требований российского законодательства. Фото: Александр Исаков

По требованию прокуратуры уволен начальник Управления муниципальным имуществом администрации городского округа Среднеуральск Антон Павлущенко. Причина — не соответствие квалификационным требованиям, установленным для муниципальных служащих.

Как пояснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в дипломе о высшем образовании, представленном этим чиновником во время поступления на работу в мэрию, написано, что он имеет степень бакалавриата, а не специалитета. Это противоречит требованиям российского законодательства

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области


НОВОСТИ

Читать все новости