Валентина Матвиенко выступила за возвращение графы «против всех» на выборах разных уровней

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что графа «против всех» возможно скоро будет возвращена и на другие уровни выборов, кроме муниципального. Об этом сообщает РИА Новости.

— Я выскажу своё мнение: такая графа может появиться. В среднесрочной перспективе будем к этому двигаться, — пояснила Валентина Матвиенко в разговоре с представителями СМИ.

Напомним, телеведущая Ксения Собчак заявила, что намерена на выборах Президента России, назначенных на март 2018 года, позиционировать себя как кандидата «против всех».