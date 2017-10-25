Владимир Путин поручил с 1 января 2018 года проиндексировать пенсии военным

Владимир Путин поднял вопрос об индексации пенсий для военных. Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин на очередном совещании с членами Правительства РФ предложил обратить внимание на доходы военных. Он также предложил проиндексировать пенсионные выплаты военным пенсионерам.

Президент РФ обратил внимание на то, что обычно индексация денежных выплат для военнослужащих и пенсий бывшим военным всегда происходила синхронно. Однако в этот раз, в 2018 году планируемая индексация будет выполнена с разницей в один месяц.

«Я посмотрел, в бюджете на 2018 год предусмотрена индексация для военнослужащих с 1 января, а индексация пенсий военным пенсионерам – с 1 февраля. Это касается 2,6 миллиона человек. Думаю, нужно сделать так, как мы делали это раньше, сделать это синхронно, с 1 января проиндексировать пенсии и военным пенсионерам, и приравненным к ним лицам», – отметил Путин.

Он также предложил высказаться по данному вопросу Министру финансов РФ Антону Силуанову, который сообщил, что доходы текущего года позволяют выполнить это поручение. «Ваше решение будет исполнено», – отметил Силуанов.