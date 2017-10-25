В борьбе за право принимать ЭКСПО-2025 Екатеринбургу поможет неформальный совет из представителей СМИ

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ЭКСПО-2025
Екатеринбург борется с Парижем, Осакой и Баку за право принимать Всемирную универсальную выставку ЭКСПО в 2025 году.
Уральские журналисты договорились о создании неформального совета, который будет помогать в продвижении заявки Екатеринбурга на право принимать Всемирную универсальную выставку «ЭКСПО-2025». Об этом сообщает областной департамент информполитики.
— Сегодня мы выходим с предложением о разработке совместной стратегии продвижения Екатеринбурга. Ведь вы — люди, обладающие огромным опытом и пониманием, что делать нужно, а чего делать нельзя. Нам предстоит большая совместная работа, — обратился к представителям СМИ вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский.
Напомним, столица Урала сейчас борется с Парижем, Осакой и Баку за право принимать ЭКСПО в 2025 году.