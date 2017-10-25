Мандат Александра Буркова в Госдуме передадут Дмитрию Ионину

В свердловском Заксобрании Дмитрий Ионин работал заместителем председателя комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике. Завтра он примет участие в заседании своего комитета последний раз. Фото: Алексей Кунилов

Вакантный мандат депутата Госдумы РФ, освободившийся после избрания Александра Буркова губернатором Омской области, передадут депутату свердловского Заксобрания Дмитрию Ионину. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании президиума центрального совета партии "Справедливая Россия". Информацию "ОГ" подтвердил сам справедливорос:

- Сейчас я нахожусь в Москве, был на центральном совете партии. Благодарен коллегам за поддержку и принятое решение.

- Есть уже какие-то планы по работе в Госдуме?

- Пойду в комитет по ЖКХ. Тем более, что его возглавляет наш однопартиец Галина Петровна Хованская - специалист, при котором и у меня будет возможность "вырасти" как специалисту. В следующую среду Центризбирком примет решение, тогда же выдадут мандат. Со среды буду уже работать в Москве. Завтра успеваю на заседание комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике. Там важные вопросы будут рассматривать, да и с коллегами попрощаюсь.

- Кому будет передан ваш мандат депутата Заксобрания?

- Следующему в Кировской территориальной группе Геннадию Ушакову. Партия не будет принимать по этому вопросу отдельное решение - мандат ему передадут как следующему по списку.

- Планируете перебираться в Москву?

- Это я для себя ещё не решил