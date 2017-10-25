В аэропорту Кольцово торжественно встретили призёров чемпионата мира WorldSkills

Призёров чемпионата мира WorldSkills встретили в Кольцово. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбургском аэропорту состоялась встреча участников чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Abu Dhabi 2017. Свердловчан приветствовал заместитель министра общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Зеленов, а также руководство и студенты Уральского радиотехнического колледжа им. А. С. Попова.

Юрий Зеленов оценил награды участников WorldSkills. Фото: Владимир Мартьянов

Как сообщает областной департамент информполитики, участники из Екатеринбурга принесли медали в копилку сборной России. Выпускник и преподаватель Уральского радиотехнического колледжа им. А. С. Попова Леонид Шмаков получил «золото» в компетенции «Сетевое и системное администрирование», а выпускнику и преподавателю колледжа Максиму Кадникову был присуждён медальон за профессионализм.

Призёры чемпионата Леонид Шмаков и Максим Кадников. Фото: Владимир Мартьянов

Отмечается, что по итогам чемпионата сборная страны заняла первое место в общекомандном зачёте. В копилке команды из России 11 медалей и 21 медальон за профессионализм.

«Золото» Леонида Шмакова. Фото: Владимир Мартьянов

Ранее с победой уральцев поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он отметил, что участники прекрасно справились с поставленными задачами и продемонстрировали высокий уровень мастерства, раскрыв полностью свой интеллектуальный потенциал.

Призёров тепло встретили их родные и друзья. Фото: Владимир Мартьянов

Напомним, что с 4 по 6 ноября в Свердловской области пройдёт масштабное соревнование профессионального мастерства, в котором примут участие представители более 300 компаний.

В Кольцово. Фото: Владимир Мартьянов