«Автомобилист» во второй раз в сезоне обыграл «Ак Барс»

Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал первую победу в очередной выездной серии регулярного чемпионата КХЛ. «Шофёры» в Казани в напряжённом матче вырвали победу у местного «Ак Барса» (лидера Восточной конференции КХЛ) по буллитам — 2:1.

Интересно, что в столь ответственном матче тренерский штаб «Автомобилиста» дал возможность отдохнуть основному голкиперу команды Якубу Коваржу. Чех выходил на площадку с начала сезона и был незаменим, но даже ему иногда нужен перерыв. А вышедший на лёд с первых минут Владимир Сохатский своим шансом показать готовность воспользовался, отразив 26 бросков.

Надо сказать, что основные события матча произошли в концовке третьего периода. Хозяева вышли вперёд за восемь минут до конца встречи, однако «шофёры» уже через три минуты счёт сравняли. Так и дотянули команды до серии буллитов, в которых точнее оказались екатеринбуржцы.

Эта победа стала первой в нынешней выездной серии «Автомобилиста». До этого «шофёры» уступили в Уфе «Салавату Юлаеву» (3:5) и в Нижнекамске «Нефтехимику» (0:2). А впереди у подопечных Владимира Крикунова тяжёлый выезд в Сочи.

В Екатеринбурге «шофёры» сыграют 31 октября против тольяттинской «Лады», а затем проведут ещё две домашние встречи — с челябинским «Трактором» (2 ноября) и с магнитогорским «Металлургом» (4 октября).

Следующий матч «Автомобилист» проведёт 26 октября против хоккейного клуба «Сочи».