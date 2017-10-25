Правительство региона увеличит финансирование «Титановой долины» на 129,5 миллиона рублей

Депутаты рассмотрели вопрос об изменениях программы управления собственности региона. Фото: Алексей Кунилов

Правительство региона предложило выделить дополнительные бюджетные инвестиции на поддержку обманутых дольщиков жилого комплекса «Оптимус», ОЭЗ «Титановая долина» и ОАО «Фарфор Сысерть».

Как сообщает пресс-служба Заксобрания Свердловской области, сегодня, 25 октября состоялось заседание комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству. Депутаты рассмотрели вопрос об изменениях программы управления собственности региона.

По данным и.о. министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Сергея Сосновских, в нынешнем году предусмотрены бюджетные инвестиции на сумму 200 млн рублей, которые будут направленны на решение проблем обманутых дольщиков. Речь идёт о первой очереди жилого комплекса «Оптимист».

Помимо этого на строительство объектов инфраструктуры особой экономической зоны — ОЭЗ «Титановая долина» будет увеличено финансирование на 129,5 млн рублей.

Также для сохранения уникального производства, денежные средства в размере 152 млн рублей будут выделены уральскому заводу «Фарфор Сысерти».

Напомним, что с 1 ноября «Титановая долина» перейдёт в режим свободной таможенной зоны.