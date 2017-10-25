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Спорт 25 октября 2017, 20:38

Лучница Ксения Перова вернулась домой с золотом чемпионата мира

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Ксения Перова с медалью чемпиона мира

Ксения Перова. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня, 25 октября, на Урал вернулась свежеиспечённая чемпионка мира по стрельбе из лука Ксения Перова. В екатеринбургском аэропорту Кольцово ей был устроен торжественный приём.

Ксению Перову встречали с букетами цветов родные, близкие, а также представители Центра спортивной подготовки Свердловской области и журналисты. Полёт из Мехико-Сити, где проходил чемпионат мира, до Екатеринбурга занял больше суток и прошёл нормально. В ближайших планах спортсменки отдохнуть в родном городе Лесной в окружении родных и близких.

Ксения Перова и Станислав Попов в аэропорту Кольцово

Ксения Перова с золотой медалью чемпиона мира по стрельбе из лука

Несмотря на тяжёлый перелёт Ксения Перова светилась от счастья. Фото: Павел Ворожцов

Стоит отметить, что вместе с Ксенией на родину вернулся её личный тренер Станислав Попов, который внёс огромный вклад в завоевание Перовой золота мирового первенства.

Ксения Перова с золотой медалью чемпиона мира по стрельбе из лука

Тренер Станислав Попов

Фото: Павел Ворожцов

Как уже сообщала «ОГ» ранее, Ксения Перова - первая в истории российского спорта лучница, ставшая чемпионкой мира в стрельбе из классического лука. Ранее только советские спортсменки поднимались на высшую ступень пьедестала почёта этих соревнований.

Ксения Перова

Фото: Павел Ворожцов

После окончания соревнований Ксения Перова в эксклюзивном интервью «ОГ» поделилась своими эмоциями.

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Областная газета Свердловской области


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