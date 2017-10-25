Лучница Ксения Перова вернулась домой с золотом чемпионата мира

Ксения Перова. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня, 25 октября, на Урал вернулась свежеиспечённая чемпионка мира по стрельбе из лука Ксения Перова. В екатеринбургском аэропорту Кольцово ей был устроен торжественный приём.

Ксению Перову встречали с букетами цветов родные, близкие, а также представители Центра спортивной подготовки Свердловской области и журналисты. Полёт из Мехико-Сити, где проходил чемпионат мира, до Екатеринбурга занял больше суток и прошёл нормально. В ближайших планах спортсменки отдохнуть в родном городе Лесной в окружении родных и близких.

Несмотря на тяжёлый перелёт Ксения Перова светилась от счастья. Фото: Павел Ворожцов

Стоит отметить, что вместе с Ксенией на родину вернулся её личный тренер Станислав Попов, который внёс огромный вклад в завоевание Перовой золота мирового первенства.

Фото: Павел Ворожцов

Как уже сообщала «ОГ» ранее, Ксения Перова - первая в истории российского спорта лучница, ставшая чемпионкой мира в стрельбе из классического лука. Ранее только советские спортсменки поднимались на высшую ступень пьедестала почёта этих соревнований.

Фото: Павел Ворожцов