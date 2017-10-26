В России новые правила провоза ручной клади в самолёте вступят в силу 5 ноября

Устанавливается единый минимальный вес бесплатной ручной клади в 5 кг на пассажира для всех российских авиакомпании для невозвратных билетов. Фото: Владимир Мартьянов

В России с 5 ноября вступят в силу новые правила провоза ручной клади в самолёте. Об этом говорится в приказе Минтранса РФ, опубликованном на портале правовой информации.

Согласно документу, устанавливается единый минимальный вес бесплатной ручной клади в 5 кг на пассажира для всех российских авиакомпании для невозвратных билетов. При этом норма бесплатного провоза багажа в возвратных билетах устанавливается в пределах от 10 до 30 кг на человека.

Сверх установленной нормы пассажиры смогут взять на борт рюкзак, дамскую сумку, букет цветов, переноску для ребёнка, детское питание, лекарства и товары, купленные в магазинах Duty Free.

Кроме того, бесплатно разрешается провозить костыли, трости, ходунки, складные кресла-коляски, позволяющие безопасно разместить их на полке над сиденьем, либо под сиденьем впереди стоящего кресла. Если эти вещи превышают указанные габариты, то они сдаются в багаж без взимания дополнительной платы.

Напомним, Минтранс РФ утвердил нормы провоза багажа в начале октября.