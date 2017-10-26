В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту гибели двоих детей в пожаре

В Екатеринбурге вчера, 25 октября, вечером загорелся частный дом по переулку Книжный. Из дома были эвакуированы мальчики двух и четырёх лет с признаками отравления продуктами горения, однако медикам не удалось спасти их жизни, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

По данному факту СО по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Согласно данным пресс-службы ГУ МЧС России по региону, на тушение пожара выезжали 11 огнеборцев на двух спецмашинах. В результате на площади трёх кв. м. оказалось повреждено домашнее имущество в доме.

- По предварительным данным, мать погибших детей во время возгорания отсутствовала, так как отлучилась к родственникам. Причины и очаг возгорания, а также точные причины смерти детей будут установлены в ходе пожарно-технической и судебно-медицинской экспертиз. Следователи СКР выясняют все обстоятельства случившегося, в том числе в целях принятия мер по недопущению впредь таких ситуаций, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.

Напомним, в ночь на 25 октября в Серове произошёл крупный пожар, в результате которого погибли пять человек, в том числе двое детей. По этому поводу в администрации города вчера прошло экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.