Покупателей автомобилей по соцпрограммам Минпромторга РФ освободят от НДФЛ

В России продано около 30 тыс. машин по программе "Семейный автомобиль" и 24 тыс. ТС в рамках программы "Первый автомобиль. Фото: Алексей Кунилов

Покупателей автомобилей по социальным программам Минпромторга РФ "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" освободят от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) со льготы. Министерство уже инициировало соответствующие изменения в ст. 217 НК РФ, пишет ТАСС.

Изменения уже согласованы с Минфином России и должны быть приняты при рассмотрении при рассмотрении очередных изменений НК в Госдуме РФ.

Отметим, по информации на 15 октября, в России продано около 30 тыс. машин по программе "Семейный автомобиль" и 24 тыс. ТС в рамках программы "Первый автомобиль".

Добавим, указанные соцпрограммы предполагают скидку в 10% от стоимости автомобиля, для тех, кто покупает машину впервые или у кого два и более несовершеннолетних детей. ТС должно быть произведено в 2016-2017 годах, его стоимость не может превышать 1,45 млн руб.