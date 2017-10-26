Главой Первоуральска стал Валерий Хорев

Валерий Хорев (слева от губернатора) исполнял обязанности сити-менеджера около года. Фото: Павел Ворожцов

Дума ГО Первоуральск выбрала главу муниципалитета. Им стал и.о.главы администрации Валерий Хорев, который занял должность после ухода экс-сити-менеджера Алексея Дронова в Заксобрание. Выборы и торжественное вступление в должность состоялись сегодня в ДК Первоуральского новотрубного завода.

Ранее конкурсная комиссия рекомендовала для избрания две кандидатуры - Валерия Хорева и управделами администрации Александра Анциферова. На пост также претендовал Геннадий Зверев, замдиректора УК «Даниловское», но перед вторым этапом он снял свою кандидатуру.

Сегодня также прекращены полномочия прежнего главы Первоуральска Николая Козлова, который в прошлом составе думы одновременно исполнял обязанности её председателя. В нынешнем составе думы он работает как депутат.