В России доля продаж иномарок отечественной сборки достигла рекордных 60,2%

При этом доля продаж иномарок импортной сборки составляет сегодня менее 18%. Фото: Алексей Кунилов

Согласно данным аналитического агентства "Автостат", за прошедшие девять месяцев доля продаж иномарок отечественной сборки в России достигла рекордных 60,2%. В прошлом году этот показатель составлял 58%.

До 2014 года на долю иномарок российской сборки приходилось менее половины авторынка.

Также отмечается, что всего лишь 8 – 10 лет назад автомобили, собранные в России, были самым малочисленным сегментом рынка. При этом доля продаж иномарок импортной сборки составляет сегодня менее 18%, тогда как в 2008 году она достигала более половины.

По словам директора аналитического агентства Сергея Целикова, почти все крупные иностранные производители имеют в в нашей стране собственное производство и льготный режим промсборки. При этом опустившийся ко всем ключевым мировым валютам курс рубля сделал прямой импорт машин менее выгодным.