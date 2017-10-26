На Камчатке перевернулся рейсовый микроавтобус с 11 пассажирами

Причиной аварии стали плохие погодные условия. Фото: Владимир Мартьянов

На Камчатке рейсовый микроавтобус с 11 пассажирами ушёл в занос и перевернулся. Пострадали трое.

Как пишут РИА Новости, причиной аварии стали плохие погодные условия: шёл мокрый снег, дорога была скользкая, в результате чего водитель не справился с управлением. При этом он успел крикнуть пассажирам "Держитесь!", и это, возможно, спасло многих из них.

Двоих сразу доставили в травматологическое отделение местной больницы, ещё один обратился к врачам позднее. В целом людям удалось избежать серьёзных травм.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Стоит отметить, что водитель соблюдал все правила безопасности - перед выездом прошёл необходимое медицинское освидетельствование, на его микроавтобусе стояли зимние шины, а путевой лист был оформлен в соответствии с законодательством.