За девять месяцев 2017 года Верхнетагильская ГРЭС увеличила выработку электроэнергии на 45,2% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Это связано в том числе с вводом в эксплуатацию нового энергоблока.

Как сообщает пресс-служба «Верхнетагильской ГРЭС», отпуск тепловой энергии в этом году также увеличился и составил 155,8 тыс. Гкал - на 12,6% выше.

Подачу тепла в дома Верхнего Тагила ГРЭС начала с 18 сентября. Этому предшествовали гидравлические испытания магистралей общей протяжённостью 119,8 км, из которых 1,1 км дефектных участков были заменены. В общей сложности был проведён один средний и четыре текущих ремонтов оборудования.

Кроме того, в 2017 году специалисты электростанции провели зарыбление Обь-Иртышского рыбохозяйственного района молодью стерляди и продолжили рекультивировать золоотвал №2.