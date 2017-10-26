Спрос на облигации Свердловской области превысил предложение в 3,5 раза. Фото: Алексей Кунилов

Спрос на облигации Свердловской области превысил предложение более чем в 3,5 раза. Это свидетельствует о высоком интересе инвесторов к области как к региону, обладающему устойчивой экономикой и развитой финансовой системой, цитирует областной департамент информполитики слова главы свердловского Минфина Галины Кулаченко.

На торговой площадке Московской биржи состоялось размещение государственных облигаций Свердловской области 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, общим номиналом 5 млрд руб. Ставка первого купона установлена в размере 7,7 % годовых. Это стало лучшим субфедеральным размещением облигаций в России.

По словам Галины Кулаченко, государственные облигации - более выгодный по сравнению с коммерческими кредитами инструмент заимствований. Такие заимствования привлекаются для покрытия дефицита бюджета и погашения долговых обязательств.

Добавим, срок обращения облигаций составляет 2 тыс. 920 дней. Номинальная стоимость ценных бумаг – тыс. руб. Всего в этом году планируется разместить 10 млн. облигаций Свердловской области.