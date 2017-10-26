Свердловская детская железная дорога с ноября переходит на круглогодичный режим работы

До 1 мая 2018 года она будет работать по зимнему графику. Фото: Алексей Кунилов

Свердловская детская железная дорога в ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге с ноября переходит на круглогодичный режим работы. До 1 мая 2018 года она будет работать по зимнему графику, сообщает пресс-служба СвЖД.

Зимой пассажиры смогут совершать поездки по пятницам, субботам, воскресеньям и в праздничные дни с 10:00 до 19:00. Первый рейс будет отправляются в 11:00, последний – в 18:28.

Отметим, круглогодичная работа малой магистрали стала возможна после завершения масштабной реконструкции и решения ряда технологических вопросов зимней эксплуатации (очистка путей от снега, снабжение топливом, освещение платформ, кадровые вопросы).

Напомним, протяжённость Свердловской детской железной дороги составляет 3,1 км, она объединяет три станции и два остановочных пункта. С момента открытия рейсы уже совершили более 4,8 млн человек. В ближайшее время парк подвижного состава поплнится вагонами, адаптированными для нужд пассажиров с ОВЗ.