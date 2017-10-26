На встречу с Ксенией Собчак в Екатеринбурге смогут попасть только 100 человек

Вместимость помещения - до 100 человек, так что увидеть знаменитость вживую смогут лишь самые расторопные. Фото: коворкинг "Соль"

Ксения Собчак, выдвинувшая свою кандидатуру на пост Президента РФ, встретится с екатеринбургским электоратом в эту пятницу, 27 октября. Попасть на встречу смогут все желающие, однако количество мест будет ограничено.

Мероприятие начнётся в 17:00 в коворкинге "Соль" (переулок Химиков, 3, офис 400). Как сообщили "ОГ" в коворкинге, вход будет свободным, но вместимость помещения - до 100 человек, так что увидеть знаменитость вживую смогут лишь самые расторопные.

Выступление телеведущей и политика Ксении Собчак рассчитано на час-полтора. Будет ли проводиться онлайн-трансляция - пока неизвестно.