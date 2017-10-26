В День народного единства в Свердловской области стартует киномарафон «ЭтноФест». Фото: Алексей Кунилов

В День народного единства, 4 ноября, в Свердловской области стартует киномарафон «ЭтноФест». Раз в неделю в течение ноября в муниципалитетах будут бесплатно показывать документальное этническое кино и этническую анимацию для детей, сообщает областной департамент информполитики.

В программу киномарафона вошли игровой современный фильм «Ангелы революции» режиссёра Алексея Федорченко, первый игровой этнический фильм «Девушка с Камчатки» Александра Литвинова (1937 год), картины «Страна Удэхе» и «Маленькая Катерина», представляющие документальное этническое кино, а также этническую анимацию для детей.

По количеству пришедших зрителей, наличию инновационных форм и методов работы организатор акции - Свердловский областной фильмофонд - выберет победителя среди кинозалов. Отмечается, что «ЭтноФест» особенно актуален для региона, так как на Среднем Урале проживают представители 160 народов.

Добавим, 4 ноября также в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» пройдут исторические квсты и концерты творческих коллективов, свердловчане смогут посетить окружной фестиваль «Промыслы и ремёсла народов России». Кроме того, регион станет участником всероссийских культурных акций «Ночь искусств» и «Ночь истории», тема которых в этом году посвящена Дню народного единства и 100-летию революции 1917 года.