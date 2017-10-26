Прокуратура Нижнесергинского района добивается ремонта опасной дороги близ села Кленовское

По этой дороге регулярно возит детей школьный автобус №3. Фото: Павел Ворожцов

Прокуратура Нижнесергинского района добивается ремонта опасной дороги «с. Кленовское – д. Отевка – с. Кленовское». Единственный путь, соединяющий два населённых пункта, находится в плачевном состоянии.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, на дороге обнаружилось множество выбоин, заросшие кустами обочины, недостаточное количество дорожных знаков и светоотражающих элементов. Кроме того, на мосту через реку Бисерть отсутствовала часть деревянного настила, а на мосту через реку Шигая не были оборудованы подходы к пешеходным тротуарам. Между тем, по этой дороге регулярно возит детей школьный автобус №3.

После вмешательства прокуратуры администрация Нижнесергинского района ликвидировала основные проблемы - выбоины, растительность по краям дороги, поставила необходимые знаки и восстановила настил. Но часть нарушений по-прежнему не устранена, из-за чего состояние дороги не соответствует ГОСТу. В связи с этим местная прокуратура направила в суд исковое заявление. Сейчас оно находится на рассмотрении.