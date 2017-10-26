Общежитие в Белоярском районе оставило людей без отопления в холода

Жильцы остались без тепла к приходу снегов. Фото: Павел Ворожцов

Общежитие в Белоярском районе оставило людей без отопления в холода. Коммунальные сети здания на Мира, 25 в посёлке Студенческий оказались не готовы к сезону.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, на сетях имелись порывы. При этом остальные дома и социальные объекты в посёлке Студенческий обогреваются.

Проверкой муниципального общежития занялась Белоярская межрайонная прокуратура. По итогам было возбуждено административное дело по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами).

Сейчас на сетях здания ведутся ремонтные работы, предположительно, они завершатся уже до конца дня.