В Екатеринбурге презентуют проекты изменения облика города к ЧМ-2018

Цель проектов - благоустроить города к ЧМ-2018. Фото: Александр Зайцев

30 октября в Екатеринбурге состоится волонтёрский семинар, участники которого представят свои проекты по благоустройству города к ЧМ-2018. Авторы лучших идей смогут реализовать их в креативной школе инновационного центра «Сколково».

Как сообщает областной департамент информполитики, проекты будут представлены в рамках конкурса «Наследие Волонтёрской программы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России». Их будут оценивать представители местных властей и послы Чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге.

Программы участников призваны сохранить чистоту в городе, агитировать жителей за раздельный сбор мусора, популяризировать спорт и здоровый образ жизни, сохранить культурное наследие мундиаля. Например, одна из участниц вдохновилась на создание приложения-навигатора - оно будет строить удобные маршруты по городу для маломобильных групп населения.

Победители конкурса получат гранты и смогут воплотить свои идеи в городах страны при поддержке Оргкомитета «Россия-2018».