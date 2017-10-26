В Белоярское водохранилище выпустили 15 тысяч мальков пёстрого толстолобика

20-грамовых мальков толстолобика растили из икринок в течение предыдущих пяти месяцев. Фото: областной департамент информполитики

Белоярская АЭС выпустила в водохранилище 15 тыс. мальков пёстрого толстолобика. Всего в этом году планируется зарыбление водоёма 269 тыс. рыб в честь Года экологии в регионе. На эти цели предприятие выделит свыше семи млн руб., сообщает областной департамент информполитики.

20-грамовых мальков толстолобика растили из икринок в течение предыдущих пяти месяцев. На свободе они за два года достигнут массы от 0,5 до 2,5 кг. Максимальная их масса может достигать 30-40 кг. Средняя продолжительность жизни этих рыб – 20-25 лет.

Добавим, с этого года зарыбление Белоярского водохранилища планируется проводить ежегодно. Эффект будет оценён с помощью экологического мониторинга. Зарыбление позволяет предотвратить зарастание водоёма водорослями и улучшить качество воды.

Отметим, по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева из регионального бюджета в 2017 году профинансировано зарыбление десяти водоёмов.