Екатеринбуржцы собирают подписи за отставку директора ЦПКиО

Фото: Александр Зайцев

Екатеринбуржцы требуют отставки директора ЦПКиО Романа Шадрина, руководящего парком с 2015 года. Соответствующая петиция появилась на Change.org.

Горожане утверждают, что за два года парк из места развлечений и отдыха превратился в заброшенное и замусоренное пространство. По их словам, нынешний руководитель прямо заявляет, что не видит необходимости преображать территорию ЦПКиО в соответствии с мировыми стандартами.

"Если Екатеринбург стремится к статусу глобального города, то наш ЦПКиО тянет его в обратную сторону, парк остаётся провинциальным и убогим, на десятки лет отставшим от своего времени", - заявляет автор петиции.

Активисты просят администрацию Екатеринбурга обратить внимание на эту проблему и с помощью конкурса выбрать нового директора, сделав процедуру выбора открытой и прозрачной. На момент выхода новости петицию подписали 247 человек.

Напомним, российский офицер и генерал-майор Роман Шадрин имеет военное образование, был участником боевых действий. Причиной упадка ЦПКиО горожане называют в том числе тот факт, что руководитель не является специалистом в сфере культуры и отдыха.