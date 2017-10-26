"Опора России" назвала своих кандидатов на должности свердловских министров

Свердловское отделение «Опоры России» собирается выдвинуть своих представителей на должности министров экономики и инвестиций. Об этом написал в Facebook председатель попечительского совета отделения Евгений Артюх.

"Сегодня посоветовались с коллегами-опоровцами и подумали: а не замахнуться ли нам на министерские посты? Тем более, что кандидатов там, вроде бы, пока не лишку", - написал Евгений Артюх.

Среди заявленных - председатель РО Опоры Илья Тыщенко и зампредседателя Совета РО и член комитета по ОРВ Дмитрий Ханин. Также идёт обсуждение кандидатур члена Совета РО, руководителя компании МАН Николая Савина и зампредседателя Совета РО, члена Общественного Совета при Ростехнадзоре Григория Аптера.

Напомним, как ранее сообщала "ОГ", конкурс на должности министров был объявлен губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.