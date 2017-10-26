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Политика 26 октября 2017, 16:32

"Опора России" назвала своих кандидатов на должности свердловских министров

Свердловское отделение «Опоры России» собирается выдвинуть своих представителей на должности министров экономики и инвестиций. Об этом написал в Facebook председатель попечительского совета отделения Евгений Артюх.

"Сегодня посоветовались с коллегами-опоровцами и подумали: а не замахнуться ли нам на министерские посты? Тем более, что кандидатов там, вроде бы, пока не лишку", - написал Евгений Артюх. 

Среди заявленных - председатель РО Опоры Илья Тыщенко и  зампредседателя Совета РО и член комитета по ОРВ Дмитрий Ханин. Также идёт обсуждение кандидатур члена Совета РО, руководителя компании МАН Николая Савина и зампредседателя Совета РО, члена Общественного Совета при Ростехнадзоре Григория Аптера. 

Напомним, как ранее сообщала "ОГ", конкурс на должности министров был объявлен губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

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Областная газета Свердловской области

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