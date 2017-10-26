Велосипедисты Екатеринбурга устроят костюмированный пробег в честь Хеллоуина

Участникам, приехавшим в самых жутких образах, обещают призы в различных номинациях. Фото: пресс-служба МОО "Вело-Город"

Велосипедисты Екатеринбурга устроят традиционный костюмированный пробег в честь Хеллоуина. Парад двухколёсной нечисти под названием «VELOWEEN 2017» пройдёт 28 октября.

Как рассказали "ОГ" организаторы мероприятия, МОО "Вело-Город", колонна проедет по центральным улицам города. В пути будет одна остановка, где велосипедисты смогут перекусить и поучаствовать в тематических конкурсах.

Участникам, приехавшим в самых жутких образах, обещают призы в различных номинациях - например, "Виртуоз перевоплощения" для самых артистичных, "На шабаш сойдёт" для любителей хэллоуинской классики или "Оборотень на колёсах" автору лучшего "наряда" для велосипеда.

Стартует пробег в 20:00 28 октября с перекрёстка улиц Малышева и 8 Марта. Вход свободный.