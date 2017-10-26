Теннисисты «УГМК» с трудом выиграли домашний матч против «Эслёвса»

Сегодня, 26 октября, в Верхней Пышме состоялся матч третьего тура Лиги европейских чемпионов по настольному теннису между местным клубом «УГМК» и шведским «Эслёвсом». Игра завершилась победой хозяев площадки, но для определения победителя потребовалось провести все пять матчей.

«УГМК» хорошо знаком с «Эслёвсом». Со шведским клубом представители Верхней Пышмы встречались в рамках группового этапа Лиги европейских чемпионов ещё год назад. Тогда дома наши теннисисты оказались сильнее (3:2), а вот в гостях уступили (1:3). Вот и сегодня никто не обещал «УГМК» лёгкой прогулки, несмотря на то, что по именам и рейтингу хозяева площадки выглядели значительно сильнее соперников.

В первом матче лидер сборной России и «УГМК» Александр Шибаев (№41 в мировом рейтинге) встречался с венгерским легионером «Эслёвса» Даниэлем Кошибой (№206). Россиянин уверенно переиграл своего оппонента со счётом 3:1 (11:7, 11:13, 11:7, 11:7).

Следом к столу вышел ещё один россиянин в составе «УГМК» Григорий Власов (№105). Против него - китаец Сюй Хуэя (без актуального рейтинга). В первом сете теннисист «УГМК» оказался на голову сильнее оппонента - 11:5, но затем азиат выиграл два сета подряд - 13:11 и 11:8. В четвёртой партии ценой неимоверных усилий Власов сравнивает счёт по партиям, выигрывая сет 11:7. Но в решающей, пятой, партии Сюй Хуэй не дрогнул - 11:8. Общий счёт матча - 3:2.

Третьими к столу вышли хорватский легионер «УГМК» Андрей Гачина (№49) и швед Роберт Свенссон (без актуального рейтинга). Хозяин площадки легко обыграл соперника - 3:1 (11:9, 11:6, 11:13, 11:1).

Собравшиеся болельщики ожидали, что победную точку в матче поставит Александр Шибаев, которому предстояло сыграть против Сюй Хуэя. Но, как оказалось, китаец смог преодолеть усталость после проведённого буквально часом ранее тяжелейшего пятисетового поединка с Власовым. На протяжении всего матча Хуэй держал концентрацию, а в решающих игровых моментах оказывался более стабильным. В итоге матч завершился в пользу теннисиста из Страны восходящего солнца - 3:1 (10:12, 12:10, 9:11, 8:11).

Судьба всей встречи «УГМК» против «Эслёвса» решалась в пятом поединке вечера, в котором Григорий Власов соперничал с молодым шведом Трульсом Морегардом (№344). Россиянин не без труда, но всё же обыграл своего соперника - 3:1 (11:7, 11:6, 5:11, 11:5).

Таким образом, в своём третьем матче в Лиге европейских чемпионов «УГМК» выиграл «Эслёвс» с общим счётом 3:2.

Соперники «УГМК» по группе «Б» - немецкий «Саарбрюкен» и французский «Шартр» - проведут свой матч завтра, 27 октября.

Напомним, что в предыдущих матчах Лиги европейских чемпионов «УГМК» обыграл на своей площадке «Шартр» (3:0) и уступил в гостях «Саарбрюкену» (1:3).

Следующий поединок в рамках Лиги европейских чемпионов «УГМК» сыграет 24 ноября в гостях против действующего чемпиона Франции «Шартра».