В США рассекретят ещё 2,8 тысячи документов об убийстве Джона Кеннеди

Президент США Дональд Трамп распорядился опубликовать на сайте Национального архива 2,8 тыс. ранее засекреченных документов, связанных с убийством 35-го американского президента Джона Кеннеди в 1963 году. Об этом пишет ТАСС.

При этом публикацию некоторых документов отложили до апреля 2018 года, так как их решено дополнительно изучить, чтобы не причинить "вреда национальной безопасности" страны из-за несвоевременного обнародования.

Ранее в Национальных архивах заявили, что новый документы будут иметь "дополнительное" значение к уже имеющимся сведениям.

Напомним, Джона Кеннеди застрелили 22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас. По официальной версии, убийство совершил снайпер-одиночка Ли Харви Освальд, которого убили через два дня после покушения на президента. Споры о смерти 35-го президента США не прекращаются до сих пор. В 1992 году было принято решение опубликовать миллионы страниц документов, часть из которых хранятся в ЦРУ и ФБР, через двадцать пять лет - 26 октября 2017 года.

Добавим, в июле нынешнего года Национальный архив США рассекретил показания агента КГБ об убийстве Джона Кеннеди.