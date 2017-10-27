Выходные будут прохладными и снежными на Среднем Урале

Ранее синоптики Уральского гидрометцентра сообщили, что зима ещё не окончательно установилась, и в конце октября заметно потеплеет до +8. Фото: Павел Ворожцов

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Предстоящие выходные, 28 и 29 октября, будут прохладными и снежными на Среднем Урале. Ночью будет холодать до -4...-9, при прояснении - до -13, днём теплеть до -3...+2, сообщает Уральский гидрометцентр.

Сегодня, 27 октября, днём воздух прогреется до -3...+2. Ожидается облачность с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный, 4-9 м/с.

В ночь на субботу столбик термометра опустится до -4...-9, при прояснении до -13. 28 октября днём потеплеет до -3...+2. Будет облачно с прояснениями, в большинстве районов небольшой снег, на юге до умеренного. Ветер северный, северо-западный 4-9 м/с.

В ночь с субботы на воскресенье похолодает до -5...-10, в горах и низинах до -15. 29 октября днём столбик термометра поднимется до -2...+3. Будет переменная облачность, на юго-западе умеренный снег, днём преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный 4-9 м/с.

Напомним, ранее синоптики Уральского гидрометцентра сообщили, что зима ещё не окончательно установилась, и в конце октября заметно потеплеет до +8.