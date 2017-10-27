Спасатели обнаружили вероятное место крушения российского вертолёта Ми-8 у Шпицбергена

Вчера, 26 октября, у Шпицбергена разбился российский вертолёт Ми-8 с пятью членами экипажа и тремя учёными на борту. Спасатели обнаружили в зоне поисков ряд признаков, указывающих на наличие крупного объекта на дне, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя работы Норвежского координационного спасательного центра по Северной Норвегии Туре Хонгсет.

Туре Хонгсет сообщил, что в зоне поисков обнаружено место, где пахнет разлившимся горючим сильнее всего, а со дна поднимаются пузыри воздуха. Сонар одного из судов показывает наличие на дне крупного объекта.

"Это может быть вертолёт или его крупный обломок. Подтвердить это станет возможным после изучения района с помощью беспилотной субмарины. Она в ближайшие часы будет доставлена по воздуху", - цитирует ТАСС слова Туре Хонгсет.

При этом шансы найти людей живыми есть, если у них были средства спасения. Температура морской воды сейчас - около нулевой отметки, усиливаются снег и ветер.

Добавим, вертолёт авиакомпании "Конверс Авиа" летел из посёлка Пирамида в российский шахтёрский поселок Баренцбург. В 18:04 по уральскому времени с ним была потеряна связь, о пропаже был извещён норвежский спасательный центр.