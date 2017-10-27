Аэропорт Кольцово заявил о готовности к зимнему сезону

С начала октября обработку против обледенения прошли 200 самолётов. Фото: Владимир Мартьянов

По результатам проверки специальной комиссии, екатеринбургский аэропорт Кольцово признан готовым к работе в предстоящий осенне-зимний период. С начала октября обработку против обледенения прошли 200 самолётов, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Специальная комиссия проверила все сооружения Кольцово, состояние оборудования, техники, запасы противообледенительной жидкости и химических реагентов, укомплектованность персоналом.

Добавим, зимой в аэропорту Екатеринбурга задействую пять машин, которые могут подниматься на высоту до 16,5 метров и обрабатывать самолёты противообледенительными составами, обеспечивающими безопасный взлёт. Кроме того, обычно более 50 единиц спецтехники каждую зиму убирают снег на аэродроме и обрабатывают взлётные полосы.

Всего за осенне-зимний период Кольцово расходует свыше 300 тонн противообледенительной жидкости и более 100 тонн реагентов для обработки аэродромных покрытий.