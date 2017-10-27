Попасть в Россию без визы можно будет за десять дней до первого матча и до дня проведения последнего включительно. Фото: Павел Ворожцов

Россия отменит визы для иностранных болельщиков к ЧМ-2018 . Разработать соответствующий законопроект поручил Президент РФ Владимир Путин.

Как указано в поручении, переданном Правительству РФ, попасть в Россию без визы можно будет за десять дней до первого матча и до дня проведения последнего включительно. Въезд будет осуществляться по документам, удостоверяющим личность и персонифицированной карте зрителя - как в бумажном, так и в электронном виде.

Среди других поручений, касающихся предстоящего мундиаля - установление особенностей оборота алкогольной продукции на время матчей и назначение ответственности за незаконную реализацию и подделку билетов. Кроме того, представителя СМИ в период чемпионата смогут бесплатно перемещаться между принимающими игры городами на дополнительных поездах.