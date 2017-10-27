В Екатеринбурге отменят электрички и "Ласточки" из-за ноябрьских праздников

Пассажиров просят быть внимательными. Фото: АО "Свердловская пригородная компания"

В Екатеринбурге отменят электрички и "Ласточки" из-за ноябрьских праздников. Расписание поездов изменится 5 и 6 ноября.

Свердловская пригородная компания предупреждает пассажиров, что электропоезд "Ласточка" №7070, следующий из Нижнего Тагила в Екатеринбург, будет перенесён с 5 ноября на 6 ноября. Аналогичный рейс №7060, напротив, вместо 6 ноября будет назначен на 5 ноября.

Также 6 ноября будут отменены городские электрички №7203, №7204, №7207, №7208, №7211 и №7212 сообщением Сысерть – Керамик – Екатеринбург-Сорт.

Дополнительную информацию по изменениям в расписании местных поездов можно получать на сайте СПК www.svrpk.ru, в мобильном приложении "Пригород" и бесплатно по телефону 8-800-775-00-00.