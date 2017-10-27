Уральские плоды по содержанию биологически значимых элементов превзошли заграничных конкурентов в несколько раз. Фото: Владимир Мартьянов

Учёные объяснили, почему уральские фрукты являются одними из самых полезных. Причиной всему - стрессовый климат.

Аграрии из УрГАУ сравнили количество витаминов и полезных микроэлементов в яблоках Среднего Урала и аналогах, привезённых с юга России и из-за границы. Уральские плоды по содержанию биологически значимых элементов превзошли конкурентов в несколько раз.

"Наше исследование показало, что продукция, получаемая на Урале, самая высоковитаминная. Мы объясняем это тем фактом, что растения находятся в постоянном стрессе из-за резко континентального климата, и в плодах накапливается больше биологически-активных веществ, в частности - витамина С", - пояснил декан факультета агротехнологий и землеустройства УрГАУ Михаил Карпухин.

Деревья вынуждены приспосабливаться к непростым погодным условиям и постоянным перепадам температур, накапливая в плодах большое количество витаминов. Таким образом, они оказываются более полезными для употребления в пищу.