В Первоуральске осудили мошенников, набравших кредитов на сумму более 3 миллионов рублей

Жители Первоуральска признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, а также в отмывании денежных средств. Фото: Алексей Кунилов

В Первоуральске вынесен приговор участникам организованной группы за совершение серии мошенничеств с потребительскими кредитами. Кредитным учреждениям причинён ущерб на сумму свыше 3 млн. рублей.

Суд Первоуральска вынес приговор по уголовному делу в отношении местных жителей. Организованная группа, в которую входили Наталья Терещенко, Мила Могл и Эдуард Рутковский признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере.

В ходе судебного следствия было установлено, что в 2014 году Терещенко создала группу для совершения мошенничества в отношении кредитных учреждений. Отмечается, что, имея паспорта подконтрольных юридических лиц и возможность входа в программное обеспечение банков (АО «Русский Стандарт», «Альфа-Банк», «ВТБ-24», «Хоум Кредит Банк»), под предлогом покупки мебели подсудимые оформляли потребительские кредиты. После чего они переводили денежные средства на счета юридических лиц и обналичивать их. Преступными действиями Терещенко, Могл, Рутковского кредитным учреждениям был причинён ущерб на сумму свыше 3 млн рублей.

Исходя из этого, судом было назначено наказание в виде лишения свободы Терещенко и Рутковскому на 6 лет, а Могл - на 7 лет. Все осуждённые будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.