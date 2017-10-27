Екатеринбурженка отсудила у юристов 77,5 тысячи рублей за неоформленный военный билет. Фото: Павел Ворожцов

Жительница Екатеринбурга отсудила у юристов компенсацию в размере 77 тыс. 526 руб. по иску о защите прав потребителя. В юридической компании "Дигесть" ей сначала пообещали, что она получит военный билет без участия сына-призывника в течение недели, но в итоге не оказали оплаченные женщиной юридические услуги.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, екатеринбурженка заинтересовалась предложением о получении военного билета на имя своего сына и заказала "обратный звонок". Ей перезвонили и предложили бесплатную юридическую консультацию. В офисе компании она заплатила 51 тыс. руб. за представление интересов заказчика в военном комиссариате по вопросам военного билета и консультацию.

Однако, через неделю в "Дигести" жительнице Екатеринбурга заявили, что для получения билета необходимы справка, три доверенности и присутствие сына, при этом возврату подлежит денежная сумма за вычетом фактически понесённых расходов. Женщина обратилась в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга с иском к ООО "Дигестъ" о защите прав потребителя.

Суд счёл, что правовой анализ не может признаваться фактом исполнения обязательства и способ получения консультации сторонами согласован не был. В итоге требования истца были удовлетворены: юридическая фирма выплатит клиентке 77 тыс. 526 руб. (51 тыс. руб. - сумма по договору, 25,5 тыс. руб. - штраф, 1 тыс. 26 руб. - госпошлина).